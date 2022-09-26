Video Yaşam 394 bin Euro’luk vurguna operasyon! "İkramiye kazandınız" diyerek dolandırdılar | Video
394 bin Euro’luk vurguna operasyon!

394 bin Euro’luk vurguna operasyon! "İkramiye kazandınız" diyerek dolandırdılar | Video

26.09.2022 | 10:42

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; “İkramiye kazandınız” diyerek Alman vatandaşlarını dolandıran ve 394 bin Euro haksız kazanç elde eden bir çeteyi çökertti.

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"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre bir çetenin üyeleri; irtibat numaralarına ulaştıkları, ülkemizde ve Almanya'da yaşayan Alman vatandaşlarını arayarak piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledi. Aynı zamanda kendilerini "Polis veya Resmi Memur" olarak tanıtan dolandırıcılar "İkramiyeyi alabilmeniz için farklı bir hesap açmanız gerekiyor" diyerek mağdurların paralarını kendi yeni açtırdıkları banka hesaplarına havale ettirdi ve söz konusu hesapları boşalttı.

BEŞ İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çete üyeleri iddialara göre toplamda 394 bin Euro haksız kazanç elde etti. Alman Polis Departmanı ile irtibata geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bilgi paylaşımlarının ve yapılan detaylı tespitlerin ardından operasyon düzenledi. İstanbul, Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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