3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. Katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangından, evin tamamı etkilenirken, oturma odasındaki eşyalar tamamen yandı.
Yangından binanın tamamı etkilenirken oturma odası olarak kullanıldığı yangının çıktığı tahmin edilen odada bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması yapıldı. Bir anda daireyi saran alevler mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olurken, evin balkonunda bir çocuk görüldüğü söylentisi, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polisi alarma geçirdi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin binada kimsenin olmadığını söylemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.
Diğer taraftan yangın sırasında evde oğluyla birlikte yaşayan Fatma İnan isimli yaşlı kadının evinin yakınında bulunan Cuma Pazarına alışveriş için gittiği öğrenildi.