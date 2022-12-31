Video Yaşam 3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video
3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video

3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video

31.12.2022 | 15:34

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. Katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangından, evin tamamı etkilenirken, oturma odasındaki eşyalar tamamen yandı.

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Yangın Yayla Mahallesi 2561 Sokakta bulunan apartlanın 3'üncü katında çıktı. Yangının çıktığı odadaki zeytinyağı bidonlarının tutuşmasıyla bir anda yayılırken, dumanlar Manavgat'ın her yerinden görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin kısa sürede müdahalesi sayesinde diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangından binanın tamamı etkilenirken oturma odası olarak kullanıldığı yangının çıktığı tahmin edilen odada bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından binada soğutma çalışması yapıldı. Bir anda daireyi saran alevler mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olurken, evin balkonunda bir çocuk görüldüğü söylentisi, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polisi alarma geçirdi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin binada kimsenin olmadığını söylemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Diğer taraftan yangın sırasında evde oğluyla birlikte yaşayan Fatma İnan isimli yaşlı kadının evinin yakınında bulunan Cuma Pazarına alışveriş için gittiği öğrenildi.

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