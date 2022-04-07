Video Yaşam 4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video
4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video

4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video

07.04.2022 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video 05:16
4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video 07.04.2022 | 10:44
Müge Anlı acı haberi vermişti! Orman’da ölü bulunan İTÜ’lü öğrenci Hamit Egemen’in son görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:07
Müge Anlı acı haberi vermişti! Orman’da ölü bulunan İTÜ'lü öğrenci Hamit Egemen’in son görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.04.2022 | 11:13
Müge Anlı’da son dakika! Müge Anlı’dan üniversiteli Hamit Egemen açıklaması! Ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı | Video 11:24
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan üniversiteli Hamit Egemen açıklaması! Ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı | Video 07.04.2022 | 10:51
Hurdacı gibi kamyonetle dolaşıp uyuşturucu satan 2 kişi, 46 bin captagon hapla yakalandı | Video 01:20
Hurdacı gibi kamyonetle dolaşıp uyuşturucu satan 2 kişi, 46 bin captagon hapla yakalandı | Video 07.04.2022 | 10:20
Ardahan’da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı | Video 06:31
Ardahan’da eriyen kar ve sağanak yağış yolları suyla kapladı | Video 07.04.2022 | 08:43
Öfkeli sürücü otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı! O anlar kamerada | Video 00:45
Öfkeli sürücü otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı! O anlar kamerada | Video 07.04.2022 | 10:03
İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:22
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 07.04.2022 | 10:03
Taksim’de kavga kamerada: Aralarına alıp tekme tokat böyle darbettiler! | Video 00:19
Taksim'de kavga kamerada: Aralarına alıp tekme tokat böyle darbettiler! | Video 07.04.2022 | 09:43
Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu | Video 06:03
Freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu | Video 07.04.2022 | 08:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | Video 10:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | Video 07.04.2022 | 09:20
Tuzla’da komşularının kabusu olmuştu! O binada yangın çıktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 04:52
Tuzla'da komşularının kabusu olmuştu! O binada yangın çıktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 07.04.2022 | 08:50
Bilecik’te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu | Video 01:38
Bilecik’te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu | Video 07.04.2022 | 08:43
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor! | Video 07.04.2022 | 10:28
Çaldığı demir mazgalı motosikleti ile sürüklerken polise yakalandı | Video 00:21
Çaldığı demir mazgalı motosikleti ile sürüklerken polise yakalandı | Video 06.04.2022 | 22:58
Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap! | Video 00:36
Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap! | Video 06.04.2022 | 18:45
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video 06.04.2022 | 17:08
Müge Anlı’da aranan İTÜ’lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu | Video 11:22
Müge Anlı'da aranan İTÜ'lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu | Video 06.04.2022 | 16:52
İzmir’de 3 kadın itfaiye aracını kullanmıştı! Skandal olayda karar çıktı | Video 02:12
İzmir'de 3 kadın itfaiye aracını kullanmıştı! Skandal olayda karar çıktı | Video 06.04.2022 | 13:26
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 00:20
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları CANLI İZLE! İŞKUR kura çekimi nihai liste | Video 06.04.2022 | 16:34
İstanbul’da suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var | Video 01:00
İstanbul'da suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var | Video 06.04.2022 | 16:02

İstanbul Avcılar, Başakşehir, Esenyurt’ta 4 oto hırsızlığı, 3 iş yerinden hırsızlık ve bir de otodan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Serhan C.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen işyeri ve oto hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde işyerlerine giren hırsızların içerde arama yaparak çalacak bir şey aradıkları, bir başka görüntüde ise otomobil çaldıkları anlar tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden kimliğini tespit ettikleri Serhan C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 10 kez suç kaydı olduğu belirlendi. 4 Oto hırsızlığı, 3 işyeri hırsızlığı suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA