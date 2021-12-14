Video Yaşam 4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video
4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video

4 çocuğa mezar olan evden annenin ve 1 çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video

14.12.2021 | 11:23

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Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud(1) çocuklar hayatını kaybetmiş, Anne Fatma Hammud(39) ile Sakkar Hammud(2)'nin hastaneye kaldırılmıştı.

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