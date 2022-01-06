Video Yaşam 4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video
4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video

4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video

06.01.2022 | 14:12

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İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 4 çocuk annesi 52 yaşındaki Naciye Olgusoy, kapısına gelen tülbentli bir saldırgan tarafından çekiçle darp edildi. Korkunç olayın ardından çalışma başlatan Küçükçekmece Polisi, V.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çekiçli saldırganın öldüresiye darp ettiği kadınla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı. V.E.'nin, 4 çocuk annesine neden saldırdığı ise gizemini koruyor.

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Kan donduran saldırının adresi Küçükçekmece Atatürk Mahallesi oldu. 4 çocuk annesi 52 yaşındaki Naciye Olgusoy, eşinin ve çocuklarının evde olmadığı sırada dehşeti yaşadı. İddiaya göre dairenin zilinin çalması üzerine kapıyı açan kadın yüzü tülbentle sarılı ve pardesülü bir kişinin çekiçli saldırısına uğradı. Çaresiz kadın başına aldığı 13 çekiç darbesiyle ağır yaralanırken, çekiçli saldırgan ise ağır adamlarla kayıplara karıştı. Komşularının çığlık seslerini duyan apartman sakinleri 52 yaşındaki Olgusoy'u hastaneye kaldırdı.

Saldırının ardından çalışma başlatan Küçükçekmece Emniyeti, incelemeye aldığı güvenlik kameralarıyla adım adım takip ettiği saldırganın kimliğini tespit etti. Saldırganın Olgusoy ile aynı binada yaşayan 34 yaşındaki V.E. olduğu ortaya çıktı. V.E.'nin 52 yaşındaki kadını darp ettikten sonra izini kaybettirmek için başka bir binaya girdiği ve yüzüne sardığı tülbent ile üzerine giydiği pardesüyü çıkardığı kaydedildi. Saldırgan, Küçükçekmece Polisi'nin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltın alındı. V.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"NE İSTEDİĞİNİ ANLAMADIM"
Saldırıya uğrayan Olgusoy "Ne istediğini anlamadım. Konuşmuyordu, sadece kafama çekiçle vuruyordu. Komşular çığlıklarımı duyunca saldırgan çekici bırakıp yürüyerek uzaklaştı. 25 yıldır bu mahallede oturuyorum, kimseyle husumetim olmadı. Neden oldu hiç bilmiyorum. Korkudan evimden dışarıya çıkamıyorum" demişti.

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