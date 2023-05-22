4 dakikada 700 kilo demir çaldılar! | Video 22.05.2023 | 11:34 AKSARAY'da 4 kişi, park halindeki kamyonetin kasasındaki 700 kilo demiri 4 dakikada kendi 3 motosikletlerine yükleyip kaçtı. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen kamyonet sahibi Adem Karakuş, "Şüphelilerin, bulunması için emniyetimizden yardım istiyorum. 14-15 bin liralık malzemem çalındı." dedi. Olay, saat 05.10 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat ustası Adem Karakuş'un evin önüne park ettiği kamyonetinde yüklü yaklaşık 700 kilo demir, 4 kişi tarafından 2 motosiklete yüklenip çalındı. Sabah işe gitmek için kamyonetinin yanına gelen Karakuş, durumu fark etmesi üzerine polise haber verdi. Polis, yaptığı incelemede olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde 4 kişinin, kamyonetteki demirleri 4 dakikada motosikletlerine yüklediği saptandı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yaşadığı olayı anlatan kamyonet sahibi Adem Karakuş, "İnşatta kalıp işi yapıyorum. Sabah 05.10 sıralarında kamyonetini kasasında bulunan yaklaşık 700 kilo demirleri çalmışlar. Şüphelilerin bulunması için emniyetimizden yardım istiyorum. 14-15 bin liralık malzemem çalındı." diye konuştu.