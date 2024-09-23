4 evladı boğularak ölen anneden yürek burkan son sarılma | Video 23.09.2024 | 12:47 Hatay'da gölette boğularak hayatını kaybeden yabancı uyruklu baba ve 4 çocuğunun cenazeleri aile tarafından teslim alındı. 4 evladını kaybedene annenin evladının cansız bedenine sarıldığı anlarsa yürekleri dağladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahısların baba Ahmet Hacabdo (46) ile çocukları Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi. Yaşları 6, 8, 18 ve 21 olan çocuklar ve babanın cansız bedeni aile tarafından teslim alındı. Cenazeleri teslim alan anne Rukeyye el Zobi'nin evladının cansız bedenine son sarılışıysa yürekleri dağladı. Cenazelerden 4'ünün Suriye'de, çocuklardan birinin cenazesinin Reyhanlı'da defnedileceği öğrenildi.