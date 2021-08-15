4 gün önce silahlı saldırıya uğradığı husumetlisini bacağından vurdu | Video

Malatya'da 4 gün önce uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs husumetlisini çalıştığı iş yerinde silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi Çakmak Sokak'ta 4 gün önce meydana gelen olayda, S.A.'nın silahlı saldırısına maruz kalarak yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan F.Y., 02.00 sularında beraberinde kız arkadaşı olduğu ileri sürülen G.Z.D. ile husumetlisi S.A.'nın Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan çalıştığı iş yerine giderek bir süre burada görüştü. İkili arasında yaşanan görüşme esnasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, F.Y. tarafından açıldığı ileri sürülen ateş sonucunda sol baldır bölgesine isabet alan S.A. yaralanırken, şüpheli şahıs beraberindeki arkadaşı G.Z.D. ile bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken S.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın şüphelisi F.Y. olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.