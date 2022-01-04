Video Yaşam 4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video
4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video

4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu | Video

04.01.2022 | 15:00

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Sarıyer'de dört gündür kayıp aranan şahıs metruk bir binanın bahçesinde ölü bulundu.

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