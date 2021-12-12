4 ilçede yakalandılar. Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu | Video
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İstanbul’un 4 ilçesinde 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 898 uyuşturucu hap ve 1 kilo 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Polisi; Ataşehir, Bağcılar, Maltepe ve Tuzla İlçeleri'nde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.
5 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bir araçta, bir depoda ve üç adreste yapılan aramalarda 898 uyuşturucu hap, 1 kilo 171 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 340 lira nakit para ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.