4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video

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4 ilde 260 vatandaşı telefon üzerinden dolandırarak 1 milyon 500 bin lira vurgun yapan suç örgütüne jandarma tarafından Elazığ merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart , 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirdi.