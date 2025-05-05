Video Yaşam 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon | Video
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon | Video

4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon | Video

05.05.2025 | 08:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 43 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'de D.S.'nin, İzmir'de M.K.'nin (yurt dışı firar), Kırklareli'de N.G.'nin, İstanbul'da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon | Video 00:23
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon | Video 05.05.2025 | 08:49
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video 05:15
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video 05.05.2025 | 08:49
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosikletliyi, vatandaşlar kaldırıp kenara götürdü | Video 03:36
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosikletliyi, vatandaşlar kaldırıp kenara götürdü | Video 05.05.2025 | 08:48
Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 02:46
Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 04.05.2025 | 12:16
Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video 01:56
Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video 04.05.2025 | 10:34
Bizi yemesin diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 03:23
"Bizi yemesin" diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 04.05.2025 | 10:18
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 02:12
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 04.05.2025 | 10:18
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 01:47
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 04.05.2025 | 08:38
Komşusunu vurup intihar etti | Video 00:24
Komşusunu vurup intihar etti | Video 04.05.2025 | 08:37
Giresun’da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 01:01
Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 04.05.2025 | 08:37
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 06:12
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 04.05.2025 | 08:37
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 00:40
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 04.05.2025 | 08:37
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 02:00
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 04.05.2025 | 08:37
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 00:22
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 04.05.2025 | 08:36
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum 00:35
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: “Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” 03.05.2025 | 18:52
Gaziantep’te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 01:22
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 03.05.2025 | 16:53
Tekirdağ’da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03:04
Tekirdağ'da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03.05.2025 | 16:25
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 02:13
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 03.05.2025 | 15:29
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 01:12
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 03.05.2025 | 15:23
Sultangazi’de kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ün cesedi bulundu | Video 00:13
Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cesedi bulundu | Video 03.05.2025 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY