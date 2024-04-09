Video Yaşam 4 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-22 operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video
4 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-22 operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video

4 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-22 operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video

09.04.2024 | 08:49

4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu; Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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