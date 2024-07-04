4 katlı bina alev aldı, 7 kişi dumandan etkilendi | Video 04.07.2024 | 08:42 Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevlerden dolayı aşağı inemeyen 3 kişi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binada oturan 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.