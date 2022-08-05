Video Yaşam 4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

05.08.2022 | 13:20

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Antalya’nın Finike ilçesinde annesinin temizliğe gittiği evin 4’üncü kat balkonundan beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, dün Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2.5 yaşındaki Mehmed Osman Keskiner, annesi ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, aşağı düştü. Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

CENAZEYİ ALMAYA AMCASI GELDİ
Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için morga gelen amca Ziya Keskiner'in üzüntüsü ise yüzüne yansıdı.

"AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU"
Olayı anlatan amca Keskiner, "Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Ailenin tek çocuğuydu. 4 kattan oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Taktir Allah'ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemmişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık" sözlerine yer verdi.

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