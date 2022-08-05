4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
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Antalya’nın Finike ilçesinde annesinin temizliğe gittiği evin 4’üncü kat balkonundan beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
CENAZEYİ ALMAYA AMCASI GELDİ
Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için morga gelen amca Ziya Keskiner'in üzüntüsü ise yüzüne yansıdı.
"AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU"
Olayı anlatan amca Keskiner, "Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Ailenin tek çocuğuydu. 4 kattan oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Taktir Allah'ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemmişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık" sözlerine yer verdi.