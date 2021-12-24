4. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı! Düşme anı kamerada | Video

Zeytinburnu'nda bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki kız, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki E.A, Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan E.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen E.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Bu arada, E.A'nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.