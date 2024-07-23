4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşıldı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı.
Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan İlçesinde Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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