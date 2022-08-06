Video Yaşam 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video
4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video

4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video

06.08.2022 | 09:09

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Bursa'da bir motosiklette 4 kişilik bir ailenin yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motosiklete 4 kişilik bir ailenin bindiğini gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Ailenin canlarını hiçe sayarak seyahat etmeleri cep telefon kamerasına yansıdı.

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