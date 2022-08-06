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OTOMATİK OYNAT
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4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video 06.08.2022 | 09:09
02:32
Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu | Video 05.08.2022 | 23:18
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İstanbul'da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur' uygulaması | Video 05.08.2022 | 22:50
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25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 şüpheli tutuklandı | Video 05.08.2022 | 21:27
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Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 05.08.2022 | 20:37
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Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.08.2022 | 20:37
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Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 16:06
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Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 05.08.2022 | 15:15
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Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 05.08.2022 | 15:14
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 05.08.2022 | 15:02
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Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 05.08.2022 | 14:36
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Dalaman’da orman yangını | Video 05.08.2022 | 12:53
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Manavgat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2022 | 12:02
Bursa'da bir motosiklette 4 kişilik bir ailenin yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.