4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video

Bursa'da bir motosiklette 4 kişilik bir ailenin yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motosiklete 4 kişilik bir ailenin bindiğini gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Ailenin canlarını hiçe sayarak seyahat etmeleri cep telefon kamerasına yansıdı.