Video Yaşam 4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

01.05.2025 | 10:19

Adana’da polis, piyasa değeri 4 milyon TL olan 180 kilogram kaçak tütün ile 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ce Ceyhan ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bir tırda piyasa değeri 4 milyon TL olan 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 6 bin paket halinde bulunan kaçak tütün ile tıra el konuldu. Çalışmasını sürdüren ekipler, Ceyhan ilçesinde ise bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçti.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan iki operasyon 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:19
4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01.05.2025 | 10:19
Denizli’de kan donduran olay! Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu | Video 00:27
Denizli’de kan donduran olay! Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu | Video 01.05.2025 | 10:14
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri alındı | Video 01:15
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri alındı | Video 01.05.2025 | 09:27
Şile’de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video 03:55
Şile'de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video 01.05.2025 | 09:27
Giresun’da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada! 36 yaşındaki kadın metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Giresun'da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada! 36 yaşındaki kadın metrelerce havaya uçtu | Video 30.04.2025 | 16:49
Ardahan’da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:45
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama | Video 30.04.2025 | 16:19
Otomobilin su tankerinin altına girdiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Otomobilin su tankerinin altına girdiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı | Video 30.04.2025 | 15:49
Ortaköy’de kumpir satan 4 işletme kapatıldı | Video 01:43
Ortaköy'de kumpir satan 4 işletme kapatıldı | Video 30.04.2025 | 15:13
Uzundere’de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video 02:35
Uzundere'de facianın eşiğinden dönüldü: Tır karşı şeride geçti, sürücü şoka girdi | Video 30.04.2025 | 15:13
49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT’ın takibi sonucu yakalandı | Video 00:22
49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'ın takibi sonucu yakalandı | Video 30.04.2025 | 14:38
Tiflis’te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı | Video 01:01
Tiflis'te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı | Video 30.04.2025 | 14:16
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı | Video 01:24
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı | Video 30.04.2025 | 12:58
Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı | Video 00:26
Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı | Video 30.04.2025 | 12:58
Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video 01:20
Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:47
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü | Video 00:21
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü | Video 30.04.2025 | 12:27
Borsa İstanbul’da manipülasyona 12 gözaltı | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:18
Borsa İstanbul’da manipülasyona 12 gözaltı | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 11:49
Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Önce dövdü, sonra bıçakladı | Video 02:19
Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Önce dövdü, sonra bıçakladı | Video 30.04.2025 | 11:26
Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 04:58
Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 10:55
Karaköy ve Mercan’da İBB’nin otopark eziyeti: CHP zihniyeti! Yıktılar tekrar yapmıyorlar | Video 04:34
Karaköy ve Mercan'da İBB'nin otopark eziyeti: "CHP zihniyeti! Yıktılar tekrar yapmıyorlar" | Video 30.04.2025 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY