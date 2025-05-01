4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01.05.2025 | 10:19 Adana’da polis, piyasa değeri 4 milyon TL olan 180 kilogram kaçak tütün ile 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ce Ceyhan ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bir tırda piyasa değeri 4 milyon TL olan 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 6 bin paket halinde bulunan kaçak tütün ile tıra el konuldu. Çalışmasını sürdüren ekipler, Ceyhan ilçesinde ise bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçti.Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan iki operasyon 3 şüpheli gözaltına alındı.