Video Yaşam 4 Rus son anda helikopterle kurtarıldı | Video
4 Rus son anda helikopterle kurtarıldı | Video

4 Rus son anda helikopterle kurtarıldı | Video

20.12.2022 | 16:08

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Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde sarp kayalıklara tırmanışa çıkan biri kadın 4 Rus vatandaşı Aydın Filo Komutanlığı’ndan gelen Skorsky tipi helikopter ile kurtarıldı. Kadın S.K., ile S.I., E.M., A.V. isimli 4 Rus vatandaşı dün Beldibi mevkiinde kayalık alanda tırmanışa geçtiler. Ancak bir süre sonda yönlerini kaybeden 4 Rus 112 Acil Çarı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Kayalık alanda mahsur kalan 4 Rus'u kurtarmak için ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAT ekipleri tarafından kutarma operasyonu başlattı. 4 saat süren çabaya rağmen kayalıklarda olan 4 Rus'a ulaşılamadı. Rus vatandaşlar telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne havanın kararmaya başlayacağını ve hızla soğuyacağı için hipotermi nedeni ile hayatlarını kaybedebileceklerini söylediler.

HELİKOPTER ÇAĞRILDI

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi kayalıklarda uçurumda ölümü bekleyen 4 Rus vatandaşının karadan kurtarmak mümkün olmayınca helikopter devreye sokuldu. Görevliler Aydın Filo Komutanlığından 1 Skorsky tipi helikopter istediler. Bölgeye gelen helikopter donmak üzere olan 4 Rus turistti helikopter ile kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rus vatandaşları, "Bir an öleceğimizi düşündük. Ancak Türk Devleti bizim için kurtarma helikopteri tahsis etti. Ölümün kenarından çekip aldı" diyerek teşekkür ettiler.

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