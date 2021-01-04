Video Yaşam 4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video

4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video

4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video
04.01.2021 | 08:31

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Aydın'ın Efeler ilçesinde,  intihar etmek için 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Hüseyin Şimşek(35),  çocukları olmamasına rağmen, çocuklarını görmek istedi. Polis ekipleri tarafından 4 saatin sonunda ikna edilen Şimşek  çatıdan indirildi.

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Olay, dün saat 16.45 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarında bulunan 6 katlı apartamının çatı katında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir vatandaş, 6 katlı binanın çatı katından atlamak isteyen birinin olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine, polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Hüseyin Şimşek'in atlama ihtimaline karşı hava yatağını açtı. Hüseyin Şimşek'in intihar ettiğini duyan anne ve babası, ekiplere yardımcı olmak için çatıya çıkarıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şimşek akrabalarının çocuklarını kendi çocukları gibi göstererek yanına gelmesini istedi. Ekipler talep edilen akrabaları olay yerine getirdi. Sosyal hizmetlere bağlı psikolog ile olay yerinde bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, Şimşek'i yaklaşık 4 saat boyunca atlamaktan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çabası sonrası, Hüseyin Şimşek vazgeçirilerek çatı katından indirildikten sonra rapor için hastaneye sevk edildi.


SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI
Hüseyin Şimşek'i intihardan vazgeçirmek için uğraşan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, o an ki çabasını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı.Şimşek'in, kendini kayda aldığını fark eden Mollaoğulları dikkatini dağıtmak ve intihardan vazgeçirmek için sohbet etmeye çalıştı. Öte yandan, Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu gece o son gece" ifadelerini kullandı.

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