4 Yaşındaki Asmin Hasret'in mucize kurtuluşunu A Haber görüntüledi | Video
Adıyaman’da çocuğun kurtarılma anı A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. İşte minik Hasret'in kurtarılma anı....
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