4 yaşındaki kız, enkazdan böyle kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.
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