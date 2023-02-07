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4 yaşındaki kız, enkazdan böyle kurtarıldı | Video

4 yaşındaki kız, enkazdan böyle kurtarıldı | Video

07.02.2023 | 13:12

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ itfaiye ekibi, 4 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay İskenderun'a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Mune Rezzak isimli kız çocuğunu sağ salim kurtardı. Kurtarılma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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