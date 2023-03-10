Video Yaşam 4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca'nın kucağında 'Zilzal Suresi'ni okudu | Video
4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca'nın kucağında 'Zilzal Suresi'ni okudu | Video

4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca'nın kucağında 'Zilzal Suresi'ni okudu | Video

10.03.2023 | 12:38

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kucağına aldığı 4 yaşındaki Muhammet Çakmak, 'Zelzele Suresi'ni okudu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Millet Bahçesi'nde bulunan çadır kenti ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Koca, yemek saati yemek dağıttı. Ardından fotoğraf çektirmek için kucağına aldığı Muhammet Çakmak adlı çocuk, Bakan Koca'nın kucağındayken 'Zelzele Suresi' olarak da bilinen Zilzal Suresi'ni okudu.

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