4 yıl çalıştı, bitirmeye ramak kala hayatını kaybetti | Video

Kayseri'de marangozluk yapan Muharrem Eğricio, İstanbul'da görünce etkilendiği bir caminin maketini yaptı. 400 bin ağaç kıymığından adeta nakış işlercesine yaptığı camiyi 4 yılda bitmeye yakın hale getiren Eğricio, son rötuşları yapamadan hayatını kaybetti.kendisi 3 yaşındayken babasını kaybeden Osman Eğricio ise; "Bu cami hiç tanımadığım babamdan bana yadigar" dedi.

Kayseri'de marangozluk yapan Osman Eğricio, babasının 40 yıl önce yaptığı özel yapım ahşap camiye gözü gibi bakıyor. Toz olmaması için üzerine camdan koruyucu kutu yapan Osman Eğricio, baba yadigarı ahşap cami maketinin özelliklerini anlattı.

"BABAMDAN KALAN EN GÜZEL HATIRA"

Babasının İstanbul'da gördüğü bir camiden esinlenerek o caminin birebir küçültülmüş halini yaptığını belirten Osman Eğricio; "Ben babamın mesleği olan marangozluğu sürdürüyorum. Babam marangozdu ve ben 3 yaşındayken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Baba bu camiyi İstanbul'da görüp yapmaya karar vermiş. 4 yıl bu camiyi yapmaya çalışmış ama bazı yerlerini yapmaya ömrü yetmemiş. Şuanda bu cami bizim için çok kıymetli. Bu cami maketi bana babamdan kalan en güzel hediye" diye konuştu.

400 BİN KIYMIKTAN YAPILDI

Babasının cami maketini yaparken çam ve gürgen ağaçlarının kıymıklarını kullandığını belirten Osman Eğricio; "Bu cami maketinde yaklaşık 400 bin ağaç kıymıkları var. Bu kıymıkların boyutu ise 1 milim ile 3 milim arasında. Yaptığı makette hiç çivi yok. Tamamını tutkalla yapıştırma yöntemiyle yapmış. Babam minareleri ışıklandıracakmış, birde şadırvanda yapacağı kısımlar varmış ama onları yapmaya ise ömrü yetmemiş. Bu cami maketinin bakımını yaptım. Babamdan kalan tek yadigar olduğu için evde güzel bir köşeye yerleştireceğim. Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Toz olmasın diye bu makete cam koruma yaptım. Ben babamı tanımam ama bu bana ondan kalan en güzel şey" dedi.