4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki Soner Edis, yaşadığı travmayı atlatamadı. Saldırının ardından zor günler geçiren çocuk, psikolojik desteğin yanı sıra sakat kalan bacağı için düzenli olarak fizik tedavisi görüyor.