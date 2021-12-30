4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
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Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
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Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
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Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 30.12.2021 | 09:39
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 30.12.2021 | 10:14
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Bursa'da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 30.12.2021 | 09:39
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İstanbul TEM'de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı 30.12.2021 | 09:23
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"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video 30.12.2021 | 09:33
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Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü | Video 30.12.2021 | 09:08
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Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 09:05
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Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
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Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52
İzmir'in Çiğli ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki Soner Edis, yaşadığı travmayı atlatamadı. Saldırının ardından zor günler geçiren çocuk, psikolojik desteğin yanı sıra sakat kalan bacağı için düzenli olarak fizik tedavisi görüyor.