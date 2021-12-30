Video Yaşam 4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video
4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video

4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video

30.12.2021 | 10:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

16 yaşındaki Soner 4 yıl önce pitbull saldırısına uğramıştı! Yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı | Video 05:42
16 yaşındaki Soner 4 yıl önce pitbull saldırısına uğramıştı! Yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı | Video 30.12.2021 | 10:43
Son Dakika: Antalya’da ’kırmızı kod’ uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video 00:41
Son Dakika: Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video 30.12.2021 | 11:10
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 02:09
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 01:34
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
Asiye’nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş | Video 02:27
Asiye'nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş | Video 30.12.2021 | 10:52
Şişli’de otelde vahşet! Genç kadın, yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! | Video 02:20
Şişli'de otelde vahşet! Genç kadın, yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! | Video 30.12.2021 | 10:37
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları! Bir anda yayaların arasına daldı | Video 02:14
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Bir anda yayaların arasına daldı | Video 30.12.2021 | 10:38
4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video 05:42
4 yıl önce pitbull saldırısına uğrayan çocuk, psikolojik tedavi alıyor | Video 30.12.2021 | 10:38
Adana’da 2 torbacı tutuklandı | Video 01:05
Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 03:20
Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 30.12.2021 | 09:39
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 00:21
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 30.12.2021 | 10:14
Bursa’da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 00:13
Bursa'da bir garip olay! Kaza yaptı ardından uyuya kaldı | Video 30.12.2021 | 09:39
İstanbul TEM’de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı 02:12
İstanbul TEM'de arıza yapan otomobile taksi çarptı: biri ağır, 2 yaralı 30.12.2021 | 09:23
İşte böyle çalarız demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video 00:09
"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video 30.12.2021 | 09:33
SON DAKİKA: Meteoroloji’den Antalya ve ilçeleri için ’aşırı yağış’ uyarısı! Metrekareye 300 kg yağış bekleniyor | Video 03:06
SON DAKİKA: Meteoroloji'den Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı! Metrekareye 300 kg yağış bekleniyor | Video 30.12.2021 | 09:26
Bursa’da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü | Video 01:46
Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü | Video 30.12.2021 | 09:08
Çeşme’de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 00:39
Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 09:05
Esenyurt’ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 03:03
Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
Metrobüste yangın paniği | Video 01:54
Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 04:11
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 16 yaşındaki Soner Edis, yaşadığı travmayı atlatamadı. Saldırının ardından zor günler geçiren çocuk, psikolojik desteğin yanı sıra sakat kalan bacağı için düzenli olarak fizik tedavisi görüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA