40 bin nüfuslu Çınarcık'a 1 milyon turist bekleniyor | Video

Yalova'nın gözde turizm merkezlerinden olan Çınarcık ilçesinin, yaz boyunca yerli ve yabancı turistin akınına uğraması bekleniyor. Bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten 40 bin nüfuslu Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Sezon boyunca 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Heyecanlıyız. Beklentimiz yüksek dedi.

Denizi, kumu ve eğlencesiyle, Marmara Bölgesi'nin Marmaris'i olarak bilinen Yalova'nın Çınarcık ilçesi, yaz sezonuna hazır. Yaklaşık 2,5 yıldır pandemi ve müsilaj sebebiyle kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında düşüş olduğunu belirten Çınarcık Belediye Başkanı Başkanı Numan Soyer, pandeminin etkisini yitirmesi ve Marmara Denizi'nin müsilajdan arınmasıyla birlikte yaz sezonu içerisinde yaklaşık 1 milyon turistin Çınarcık'ı ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi. Belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve yaz sezonuna hazır olduklarını belirten Soyer, İlçemizi Marmara'nın incisi olarak tanıtıyoruz. Çınarcık, İstanbul, Kocaeli, Bursa'nın arasında güzel ve şirin bir ilçemiz. Merkez nüfusumuz 20 bin 400, ama köylerle birlikte nüfusumuz 40 bine dayanıyor. Yazlık bir bölgeyiz. Sahil kordonumuz 5 kilometreyi buluyor. Türkiye'nin ilk turizm yerlerinden biri. Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır gelen misafirlerimizde ciddi bir eksilme olmuştu. Geçen yıl da müsilajla ilgili tüm Marmara'da bir problem vardı. Allah'a hamd olsun bu yıl bu olumsuzluklar bitti. Çınarcık olarak misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Çalışmalarımızı yaptık. Sezon boyunca 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Kışın Çınarcık merkezde 20 bin 400 nüfusumuz olmasına rağmen, bu mevsimde bile 50 bin civarında bir nüfusa sahiptik. Bayramlarda 300-400 binlere dayanan bir nüfusumuz var. Beldelerimizde de ciddi bir nüfus artışı yaşıyoruz. Hepimizin hazırlıkları tamam. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Heyecanlıyız. Beklentimiz yüksek. Bu sene Çınarcık'ın çok kalabalık olacağına inanıyoruz. Turizm işletmelerimiz de buna hazır dedi.