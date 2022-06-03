40 bin nüfuslu Çınarcık'a 1 milyon turist bekleniyor | Video

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Yalova'nın gözde turizm merkezlerinden olan Çınarcık ilçesinin, yaz boyunca yerli ve yabancı turistin akınına uğraması bekleniyor. Bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten 40 bin nüfuslu Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Sezon boyunca 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Heyecanlıyız. Beklentimiz yüksek dedi.