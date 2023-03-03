Video Yaşam 40 metrelik bakır kabloyu çalan hırsız yakalandı | Video
40 metrelik bakır kabloyu çalan hırsız yakalandı | Video

40 metrelik bakır kabloyu çalan hırsız yakalandı | Video

03.03.2023 | 13:43

Karabük'te yapımı devam eden ve açılışına gün sayan karayolunun aydınlatması için döşenen bakır kabloyu çalan hırsız polis ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalandı.

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