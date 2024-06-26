400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar kamerada | Video 26.06.2024 | 10:39 Ankara’da 3 kişi, bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları minibüse yükledikten sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Kahramankazan'da yer alan bir fabrikada meydana geldi. İstiflenmiş bakır kabloların olduğu yere minibüsle yanaşan 3 kişi, dakikalar içinde 400 bin liralık kabloyu araçlarına yükleyip fabrikadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.