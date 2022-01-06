400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video

Pendik'te bir oto galerinin yanında bulunan ATM önünde para çekme bahanesi ile bekleyen hırsız, galeride bulunan park halindeki otomobili çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.