43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 12:30 Bilecik'te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 43 bin 340 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 45,5 kilo kıyılmış tütün, 1 adet kompresör makinası, 1 adet otomatik sigara sarma makinası ve 150 adet aroma likiti ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.