Video Yaşam 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video
43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video

43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video

07.03.2023 | 12:30

Bilecik'te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 43 bin 340 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 45,5 kilo kıyılmış tütün, 1 adet kompresör makinası, 1 adet otomatik sigara sarma makinası ve 150 adet aroma likiti ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.

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