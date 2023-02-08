43 saat sonra gelen mucize! 6 yaşındaki Eymen’in annesi de kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 09:32 Arama kurtarma ekipleri Antakya, Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkarmıştı. Dün gece saat 23.20 sıralarında yeni bir mucize haberi geldi. Depremin üzerinden yaklaşık 43 saat geçmesinin ardından aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili vurdu. İllerden acı haberler gelmeye devam ederken mucize haberleri de gelmeye devam ediyor. Bunlara biri de Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'nden eklendi. Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ olarak çıkarılmıştı. Dün gece saat 23.20 sıralarında yeni bir mucize haberi geldi.

Depremin üzerinden yaklaşık 43 saat geçmesinin ardından aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak doku zedelenmesi olduğu öğrenildi. Onun dışında hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı ama 6 aylık bebeğinden henüz haber yok.

Fethiye Ekizoğlu'nun enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden Nuriye Arınç'a yaptığı açıklamada, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık çocuğu ile birlikte olduğunu. Depremin başlaması ile birlikte Eymen'in üzerine kapaklandığını, 6 aylık çocuğunun nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi. Aynı enkazın altında maalesef başka vatandaşların da bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.