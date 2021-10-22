44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi | Video

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Adana’da gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu ve Kiremithane mahallelerinde baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.