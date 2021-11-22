44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
01:57
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı | Video 22.11.2021 | 08:57
01:28
Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı | Video 22.11.2021 | 08:57
02:52
01:31
Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü | Video 21.11.2021 | 17:08
02:27
Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti 21.11.2021 | 16:49
03:48
Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.11.2021 | 16:48
03:08
06:23
5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı öğrendi | Video 21.11.2021 | 16:25
01:26
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video 21.11.2021 | 16:31
01:25
Jandarma bu kez kazaya değil, mağdurları ziyarete gitti | Video 21.11.2021 | 15:59
00:53
İstanbul’da suç örgütüne operasyon... “Hanımağa” gözaltına alındı... 21.11.2021 | 16:01
02:30
Gazipaşa'da uçurtmalar gökyüzünü süsledi | Video 21.11.2021 | 16:01
00:10
01:37
Bitlis’te 63 kaçak göçmen yakalandı! | Video 21.11.2021 | 15:48
06:23
00:30
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.11.2021 | 14:53
05:07
Hamzabeyli'de tır kuyruğu 16 kilometreye ulaştı | Video 21.11.2021 | 15:04
00:29
Yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza kamyon böyle çarptı | Video 21.11.2021 | 14:53
02:25
Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor | Video 21.11.2021 | 14:53
Samsun'un Bafra ilçesinde 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.
4 gün önce İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık(57), kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık'ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.