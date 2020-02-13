460 bin TL'lik iplik yüklü tırı çalan 4 şüpheli operasyonla yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halinde 460 bin TL değerindeki iplik yüklü kamyonu çalan 4 kişi, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul illerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin bir başka araçtan da 300 bin TL değerinde madeni yağ çaldığı belirlendi.