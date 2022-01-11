49 ayrı suç kaydı bulunan hırsızı “özel ekip” yakaladı | Video

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan “özel ekibin” uzun zamandır yapmış olduğu hassas ve kapsamlı çalışmalar neticesinde verici istasyonlarından hırsızlık yapan M.D.yi yakaladı.

Diyarbakır Barış Mahallesi'nde yer alan TV ve radyo verici istasyonlarında geçtiğimiz Aralık ayında 36 saat içerisinde 4 ayrı hırsızlık yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan "özel ekip" söz konusu olayı aydınlatmak için çok yönlü araştırmalar başlattı. Yapılan detaylı ve titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin M.D. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen M.D. ve arkadaşlarının ayrıca Kayapınar ilçesinde, geçtiğimiz hafta bir işyerinden salon tipi iki klima ile Medya Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden de TV ve bilgisayar çaldığı polis tarafından tespit edildi. M.D'nin yakalanabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan "özel ekip" yaptığı bir operasyonla M.D'yi kaçarken yakaladı. M.D'nin kendisine ait olmayan kimlik bilgeleri söylemesi üzerine "Risk Analiz" ve parmak izinden kimlik bilgileri tespit edildi.

49 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polisin incelemesi sonucu, 16 farklı suçlardan olmak üzere toplamda 49 suç kaydının olduğu ayrıca 3 farklı suçtan toplam 28 yıl, 1 ay, 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve arandığı tespit edilen M.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.