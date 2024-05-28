Video Yaşam 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video

49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video

28.05.2024 | 08:45

Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri ilçede devriye gezdiği sırada bir kişinin motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Şüphelinin yanına giden polis, motosiklet hırsızı V.Ü.'yü suçüstü yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda şüphelinin, birçok hırsızlık suçundan 49 yıl 15 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

YALIN AYAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan azılı hırsız, yalın ayak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından V.Ü., cezaevine teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 00:24
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 28.05.2024 | 08:45
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 06:52
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 27.05.2024 | 15:58
Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video 02:08
Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video 27.05.2024 | 15:24
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19
Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü | Video 00:32
Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü | Video 27.05.2024 | 15:17
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 03:45
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 27.05.2024 | 14:40
Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video 08:33
Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video 27.05.2024 | 14:31
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 01:50
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 27.05.2024 | 12:36
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 01:01
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 27.05.2024 | 12:03
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:30
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 27.05.2024 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 27.05.2024 | 10:52
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo’yu yakaladı | Video 00:43
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu yakaladı | Video 27.05.2024 | 10:29
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:03
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 27.05.2024 | 10:00
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL’lik vurgun yaptı | Video 01:36
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı | Video 27.05.2024 | 09:35
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 05:13
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 27.05.2024 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 02:55
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 26.05.2024 | 22:36
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 03:22
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 26.05.2024 | 22:34
Milyoner’de yarışmacı doğru cevabı bildi, Şov başlıyor! dedi 03:52
Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi 26.05.2024 | 22:29
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 04:15
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 26.05.2024 | 18:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA