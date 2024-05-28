49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video
Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.
YALIN AYAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan azılı hırsız, yalın ayak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından V.Ü., cezaevine teslim edildi.
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