5 ay önce kaybolmuştu. Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı | Video

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve yaklaşık 5 aydır kayıp olan 2 çocuk babası 46 yalındaki Sedat Özcan’ın cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kuzen Kubilay G. İfadesinde; “ben darp ettim ama öldürmedim” dediği öne sürüldü.