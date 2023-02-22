5 ay önce kaybolmuştu. Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı | Video
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve yaklaşık 5 aydır kayıp olan 2 çocuk babası 46 yalındaki Sedat Özcan’ın cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kuzen Kubilay G. İfadesinde; “ben darp ettim ama öldürmedim” dediği öne sürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
5 ay önce kaybolmuştu. Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı | Video 22.02.2023 | 14:38
01:41
00:54
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 22.02.2023 | 10:56
02:50
Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video 22.02.2023 | 10:56
00:46
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video 22.02.2023 | 10:10
02:11
02:05
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak | Video 22.02.2023 | 08:54
01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 00:10
02:55
Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.02.2023 | 00:10
00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 21.02.2023 | 23:53
02:07
Meksika’da tren tırı biçti | Video 21.02.2023 | 22:49
00:11
00:36
02:46
Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi | Video 21.02.2023 | 15:59
01:10
"Korku" çetesi çökertildi! 700 mermiyle yakalandılar | Video 21.02.2023 | 14:03
02:48
Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 21.02.2023 | 13:58
01:20
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 21.02.2023 | 13:58
00:59
01:21
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 21.02.2023 | 12:33
01:07
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39