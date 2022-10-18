Video Yaşam 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı: katil zanlısı 'enişte' çıktı | Video
5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı: katil zanlısı 'enişte' çıktı | Video

5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı: katil zanlısı 'enişte' çıktı | Video

18.10.2022 | 18:33

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Gaziantep'te, 5 ay önce bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki hurdacı Seyfettin Çabuk'un katil zanlısı yakalandı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilirken "çocuklarım beni affetsin" diyen katil zanlısı H.T.'nin maktulün eniştesi olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 5 Mayıs 2022 günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş ve ihbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Eve giren ekipler, Çabuk'un bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

KATİL ZANLISI 'ENİŞTE' ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından katil zanlısını bulmak için yaklaşık 5 aydır çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vahşi cinayetin katil zanlısının maktulün eniştesi H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Katil zanlısı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı H.T.'nin olayda kullandığı silahı ise asri mezarlığa gömdüğü öğrenildi.

ZIRHLI ARAÇ İLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından yakalanan katil zanlısı H.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından zanlı, zırhlı araç ila adliyeye getirildi. Zanlı yoğun güvenlik tedbirleri arasında savcı karşısına çıkarıldı.
Zanlı H.T,'nin adliyeye götürülmesi esnasında ise kendisini görüntüleyen gazetecilere "çocuklarım beni affetsin" demesi ise dikkat çekti.

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