Video Yaşam 5 dakikalığına indiği aracı saniyeler içinde böyle soyuldu | Video
5 dakikalığına indiği aracı saniyeler içinde böyle soyuldu | Video

5 dakikalığına indiği aracı saniyeler içinde böyle soyuldu | Video

14.09.2022 | 12:38

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Eskişehir’de fırın işleten Ahmet Şahin, ekmek dağıtımı için indiği aracından cep telefonu ve bir miktar parası dakikalar içerisinde çalındı. Hırsızı adım adım takip eden ve polise yakalatan Şahin’in, park halindeki aracından 3 ay önce yine eşyalarının çalındığı söyledi.

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Odunpazarı İlçesi'nde fırın işleten Ahmet Şahin'in başına 3 ay arayla benzer iki hırsızlık geldi. Geçtiğimiz hafta işlettiği fırınındaki ekmeklerin dağıtımına çıkan Şahin, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan işletmeye kasaları aracından indirip, marketteki dolaba ekmekleri dizmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından aracına dönen Ahmet Şahin, telefonun hafif ticari aracında bulunmadığını fark etti. Ekmek bıraktığı işletmenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Şahin, şoke eden hırsızlığı izledi. Talihsiz esnaf, görüntülerde ağzında maske bulunan bir şahsın, araçtan cep telefonu ile bir miktar parayı rahat bir şekilde alıp gittiğini izledi. Polise şikâyette bulunan Ahmet Şahin, şahsı tekrar gören esnaf tarafından kendine haber verilmesi ile şüpheliyi evine kadar takip etti. Şahin, polise haber vererek şahsı yakalattı. Yapılan işlemlerde şahsın farklı suçlardan aranması ve yaklaşık 40'a yakın sabıkasının olduğu anlaşıldı. Şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

"ANNESİ 'OĞLUM NE YAPTI YİNE ?' DEDİ"
Esnaf Ahmet Şahin, başından geçen hırsızlık olayını şöyle anlattı;
"Bir işletemeye ekmek indiriyordum, bazen girmemizle çıkmamız 5 dakika dahi sürmüyor. Aracıma gittiğimde telefonum olmadığını fark ettim. Kayıtlarda izlediğimiz olayda, adamın biri geliyor. Aracımın kapı ve camlarının açık olduğunu görünce, telefonumu ve bir miktar paramı alıp gidiyor. Çok rahat, korku falan yok hiç. Videoları etrafımıza izlettik. Daha sonra şahsın yine geldiğini bir amca bize haber verdi. Evine kadar uzaktan takip ettik, daha sonra polis aradık. Polis kapısını çaldığında, annesi 'Oğlum ne yaptı yine ?' dedi. Kimliğinden araştırdıklarında, 40'a yakın suç kaydı çıktı. Adam yakalandı ama telefonum geri gelmedi. Cihazımın yerini söylemiyor."

"10 SANİYELİK FIRSATI DAHİ DEĞERLENDİRİYORLAR"
Talihsiz esnaf 3 ay önce yine park halindeki aracından cep telefonun çalındığını belirtti. Talihsiz esnafın 3 ay arayla başına gelen iki hırsızlık olayında, toplamada 13 bin TL değerinde eşyası çalınmış oldu.

Daha önce başına gelen hırsızlığı da anlatan Ahmet Şahin, "Bundan üç ay önce Emek 71 Evler Mahallesi, Ertaş Caddesi'nde yine aracımın kapılarını açık bırakıp işletmeye ekmek indirdim. 5 dakika bile sürmedi bu defa ama yine cep telefonum çalındı. İki hırsızlık sonucunda 12-13 bin lira zararım var. Süt ürünlerini dağıtan bir arkadaşımın 30 bin liralık cep telefonu çalınmıştı, 2 gün sonra da benim başıma geldi. 10 saniyelik fırsatı dahi değerlendiriyorlar. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Adalet yerini bulsun istiyoruz tek temennimiz bu" diye konuştu.

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