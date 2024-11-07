Video Yaşam 5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video

5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video

07.11.2024 | 10:45

Bursa narkotik polisi 5 ilde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit parasına da el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde 5 ayrı operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takibe alınan 20 kişi hakkında sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan baskında 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sadece sokakta değil, mali konuda yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek olurken, Türk Ceza Kanunu'nun 282.maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" iddiasıyla 1 araç, 5 daire, 1 milyon lira nakit para, 500 gram altına el konulduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video 02:05
5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu | Video 07.11.2024 | 10:45
İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 30,18’e düştü | Video 06:45
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü | Video 07.11.2024 | 10:45
Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video 00:19
Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video 07.11.2024 | 10:45
Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye’nin en soğuk 2.noktası oldu | Video 05:28
Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu | Video 07.11.2024 | 10:45
Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 02:25
Oyuncu köpek karda kayan vatandaşı korkuttu | Video 07.11.2024 | 10:44
Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye’nin gözü bu davada | Video 15:35
Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye'nin gözü bu davada | Video 07.11.2024 | 10:18
Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video 03:25
Nevzat Bahtiyar'ın evi ilk kez atv Haber görüntüledi | Video 07.11.2024 | 10:14
Hastanede öldürülmeden 1 gün önce, husumetlisini böyle öldürmeye çalışmış | Video 02:01
Hastanede öldürülmeden 1 gün önce, husumetlisini böyle öldürmeye çalışmış | Video 07.11.2024 | 09:33
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 00:30
E-5’te sopalı yol kavgası kamerada | Video 07.11.2024 | 09:23
Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı | Video 01:55
Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı | Video 07.11.2024 | 08:55
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 05:01
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 07.11.2024 | 08:55
Mercek-27 operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 00:48
Mercek-27 operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 07.11.2024 | 08:55
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Prize gizli kamera yerleştirmişler | Video 01:35
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Prize gizli kamera yerleştirmişler | Video 06.11.2024 | 15:54
İBB’nin açtığı çukura düşmüştü! Minik Edanur’un ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 04:44
İBB'nin açtığı çukura düşmüştü! Minik Edanur’un ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 06.11.2024 | 15:53
Öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı | Video 01:09
Öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı | Video 06.11.2024 | 15:53
ATM’ye para yatıran kadına kapkaç şoku | Video 02:10
ATM'ye para yatıran kadına kapkaç şoku | Video 06.11.2024 | 15:53
Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi | Video 01:38
Narin Güran davasının görüleceği salon duruşmaya hazır hale getirildi | Video 06.11.2024 | 15:53
Sivas’ta parçalanmış bebek olayının aslı ortaya çıktı | Video 02:27
Sivas’ta parçalanmış bebek olayının aslı ortaya çıktı | Video 06.11.2024 | 15:28
Sibel Can yakın dostu Cengizhan Sabuncu’yu son yolculuğuna uğurladı 00:24
Sibel Can yakın dostu Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğuna uğurladı 06.11.2024 | 14:13
Bahçelievler’de okulda yangın! Öğrenciler son anda tahliye edildi | Video 03:52
Bahçelievler'de okulda yangın! Öğrenciler son anda tahliye edildi | Video 06.11.2024 | 14:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA