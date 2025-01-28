5 iş yerinin küle döndüğü yangında, çakmakçı dükkanında patlamalar yaşandı | Video
Edirne'de 3 iş yerinin ve 2 iş yeri deposunun yandığı yangında çakmakçı dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşanırken, göğe yükselen alevler geceyi aydınlattı.
Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
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