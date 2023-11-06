5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 06.11.2023 | 09:55 Hatay’ın Payas ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı.