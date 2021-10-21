5 katlı binada çıkan yangında can pazarı

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ERZURUM'da 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Alev ve dumanın sardığı binada oturanları itfaiye ekipleri tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesinde meydana geldi. Alt katında işyeri bulunan ve 4 katı lojman olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 5 katlı binayı saran alevlere olay yerine kısa sürede gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, müdahale etti. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan ekipler, bir taraftan da dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. İtfaiye ekiplerinin alev ve dumandan kurtardığı vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Yoğun dumandan etkilenen 6 kişiden 4'üne ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlisi, yangın sebebiyle şoku atlatamayarak ağlayan kız çocuğuna sarılarak teselli etmeye çalıştı. Hastaneler caddesinin trafiğe kapatıldığı yangına çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 1 işyeri ve 5 daire kullanılamaz hale geldi. 5 dairede oturan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.
Yatmaya hazırlandıkları sırada binanın dışından yükselen alevleri gördüklerini söyleyen Abdullah Darı, "Alev ve duman yüzünden evlerden çıkamadık. İtfaiye görevlileri çıkın diyene kadar bekledik. Herkese geçmiş olsun can kaybı yok ama bina tamamen kullanılamaz durumda. Şimdi ambulanstan çıktım oksijen verdiler. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.