Video Yaşam 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video
5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video

5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video

27.08.2022 | 11:09

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Kırıkkale'de hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatısında çalışan bir işçi, yürekleri ağza getirdi.

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Kırıkkale'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Yavuz Selim Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında onarım yapan bir işçinin hiç bir güvenlik önlemi almadı görüldü. Metrelerce yüksekte canını hiçe sayan işçi, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmasını sürdürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

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