5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video
Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde iş makinasıyla yıkılan ağır hasarlı 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
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