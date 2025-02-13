5 katlı binanın yıkımında, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında iş makinesinin binanın altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Yıkım esnasında binanın temas ettiği iş makinasının o anları korkuttu.
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