Video Yaşam 5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video
5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video

5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video

18.12.2023 | 15:07

ŞANLIURFA'da 2 grup, yol ortasında kavgaya tutuştu. 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
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