5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video
ŞANLIURFA'da 2 grup, yol ortasında kavgaya tutuştu. 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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