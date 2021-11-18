5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.
Kaza, 9 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş(51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş ve 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Yürütülen soruşturma kapsamında Emlak Konut Anadolu Lisesi'nin müdürü Z.A.Y. açığa alındı.