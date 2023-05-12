5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 gözaltı kararı | Video
İzmir'in Menderes ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı öğrenilirken 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
13 GÖZALTI KARARI
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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